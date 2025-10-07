В Сумах под утро прогремели взрывы: часть города осталась без электричества

Этой ночью работу временно остановили четыре российских аэропорта. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Выпускать и принимать рейсы с 01:30 перестали воздушные гавани Калуги и Волгограда. С 04:15 ограничения также ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. К утру воздушные гавани возобновили работу. Исключение составляет аэропорт Ярославля.