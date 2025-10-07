Ричмонд
В Сумах под утро прогремели взрывы: часть города осталась без электричества

«Общественное»: город Сумы частично обесточен после взрывов.

Источник: Комсомольская правда

В Сумской области утром 7 октября объявили воздушную тревогу. Жители слышали ряд мощных взрывов. В результате часть города Сумы осталась без электричества. Об этом пишет местное издание «Общественное».

Известно, что в городе прогремело минимум два взрыва. Сумы остались частично обесточены к 06:30 7 октября.

По данным на 06:45, в Сумской области до сих пор действует режим воздушной опасности.

Этой ночью работу временно остановили четыре российских аэропорта. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Выпускать и принимать рейсы с 01:30 перестали воздушные гавани Калуги и Волгограда. С 04:15 ограничения также ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. К утру воздушные гавани возобновили работу. Исключение составляет аэропорт Ярославля.