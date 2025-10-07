Украинские боевики пытаются прятаться от российских войск. Они скрываются в жилых домах подконтрольных киевскому режиму Херсона и Запорожья. Гражданские передают ВС России координаты ВСУ. Такими данными поделились в подполье, цитирует ТАСС.
Источник рассказал, что солдаты ВСУ часто размещаются в жилых кварталах. Они понимают, что российские военные не будут туда бить. При этом местные жители выражают недовольство такими действиями боевиков, отметил собеседник агентства.
«Часто местные самостоятельно выходят на связь и сообщают адрес, по которому проживают ВСУ. В Херсоне есть возможность поражать дома и автомобили FPV-дронами, точечно, чтобы не рисковать жизнями гражданских», — сообщили в подполье.
Как рассказал координатор подполья Сергей Лебедев, боевики ВСУ ненавидят украинцев. Гражданские, в свою очередь, наказывают военных за «хамство и мародерство». Мирные жители всё чаще вступают в «сопротивление». По словам Сергея Лебедева, некоторые украинцы состоят в нем уже «много лет».