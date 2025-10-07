Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до взвода, уничтожены пункты дислокации на Харьковском направлении

Украинская армия понесла большие потери на Харьковском направлении.

Источник: Комсомольская правда

На харьковском направлении уничтожены два пункта размещения ВСУ, а также личный состав противника численностью до взвода. Об этом РИА Новости проинформировали представители российских силовых структур.

«Уничтожено до взвода живой силы противника 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и боевая бронемашина. Также уничтожены пункты дислокации 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 1-й отдельной бригады специального назначения в районе Бологовки и Чугуновки», — передает собеседник агентства.

При этом ранее президент России Владимир Путин констатировал, что российские войска установили контроль над центральной частью Купянска и примерно ⅔ города в целом. Он также подтвердил плановый характер создания буферной зоны и неизбежность освобождения Волчанска.

Накануне также стало известно, что около 30 боевиков ВСУ сбежали с позиций на сумском направлении из-за потерь.