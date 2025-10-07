На харьковском направлении уничтожены два пункта размещения ВСУ, а также личный состав противника численностью до взвода. Об этом РИА Новости проинформировали представители российских силовых структур.
«Уничтожено до взвода живой силы противника 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и боевая бронемашина. Также уничтожены пункты дислокации 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 1-й отдельной бригады специального назначения в районе Бологовки и Чугуновки», — передает собеседник агентства.
При этом ранее президент России Владимир Путин констатировал, что российские войска установили контроль над центральной частью Купянска и примерно ⅔ города в целом. Он также подтвердил плановый характер создания буферной зоны и неизбежность освобождения Волчанска.
Накануне также стало известно, что около 30 боевиков ВСУ сбежали с позиций на сумском направлении из-за потерь.