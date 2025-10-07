В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 7 октября

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — отметили в сообщении.
В период ограничений рекомендуется соблюдать меры предосторожности: лучше не выходить из дома. Если это возможно, следует переместиться на первый этаж или парковку. Наиболее безопасным местом в квартире остается ванная комната. Также стоит учесть, что в регионе могут временно возникнуть проблемы с мобильной связью. Данные меры необходимы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше