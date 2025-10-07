Ричмонд
В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 7 октября

В Самарской области существует угроза атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили об опасности атаки БПЛА. Сообщение опубликовали утром во вторник, 7 октября, указано на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — отметили в сообщении.

В период ограничений рекомендуется соблюдать меры предосторожности: лучше не выходить из дома. Если это возможно, следует переместиться на первый этаж или парковку. Наиболее безопасным местом в квартире остается ванная комната. Также стоит учесть, что в регионе могут временно возникнуть проблемы с мобильной связью. Данные меры необходимы.

