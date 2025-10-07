Ричмонд
Над Крымом и Черным морем сбили 15 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Новая массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на вторник. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом — два и Черным морем — 13. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что дежурные средства ПВО работали над регионами до семи утра. Самая массированная атака отражена над Курской областью — там сбито 65 БПЛА. ️ 31 беспилотник уничтожен над Белгородской, 30 — над Нижегородской, 18 — над Воронежской областями, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — над Липецкой, пять — над Калужской, четыре — над Тульской, по 3 БПЛА — над Ростовской и Рязанской областями, по 2 — над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву, а также один — над территорией Вологодской области.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке БПЛА обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной. Всего удары отражены были над пятью районами и одном городе области.

Ранее утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили один вражеских БПЛА, который планировал атаковать столицу.

