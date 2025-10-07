Около 100 иностранных наёмников ВСУ были ликвидированы в результате ударов по позициям украинских формирований в Харькове, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Кроме того, был уничтожен цех, где киевский режим собирал беспилотники.
«Харьков: массовые “прилеты”. Пока известно об уничтожении цеха, где производилась сборка БПЛА. Уничтожение подразделения с иностранными наёмниками около сотни “, — написал он в своём Telegram-канале.
Напомним, 6 октября военный эксперт, генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов в разговоре с aif.ru прокомментировал удар по Харьковскому канатному заводу. Он отметил, что российские военные наносят поражение заводам, на которых производится и ремонтируется техника ВСУ.