Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев сообщил о ликвидации в Харькове около 100 наёмников ВСУ

В Харькове был уничтожен цех, где киевский режим собирал беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

Около 100 иностранных наёмников ВСУ были ликвидированы в результате ударов по позициям украинских формирований в Харькове, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того, был уничтожен цех, где киевский режим собирал беспилотники.

«Харьков: массовые “прилеты”. Пока известно об уничтожении цеха, где производилась сборка БПЛА. Уничтожение подразделения с иностранными наёмниками около сотни “, — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, 6 октября военный эксперт, генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов в разговоре с aif.ru прокомментировал удар по Харьковскому канатному заводу. Он отметил, что российские военные наносят поражение заводам, на которых производится и ремонтируется техника ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше