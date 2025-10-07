Ричмонд
Губернатор Гусев: за ночь в Воронежской области сбили 17 БПЛА, повреждены сети котельной

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохранялась 1,5 суток.

Источник: Комсомольская правда

Утром 7 октября в Воронежской области отменили режим опасности БПЛА, который действовал 1,5 суток — с вечера 5 октября.

В ночь с 6 на 7 октября тревожные сирены включали сначала в Острогожском районе, а после полуночи системы оповещения сработали в Воронеже. Дежурные силы ПВО в пяти районах и одном городе Воронежской области сбили 17 дронов, сообщил глава региона Александр Гусев.

— По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов повреждены остекление и сети котельной, — сообщил губернатор.

