Над Ростовской областью за ночь уничтожили три беспилотника

За ночь над территорией Ростовской области уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», дроны уничтожили средства противовоздушной обороны над Шолоховским районом. Предварительно, последствий падения осколков на земле не зафиксировано. Никто из людей в результате атаки не пострадал. Всего над регионами России за прошедшую ночь сбили 184 БПЛА.

