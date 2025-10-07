Над Крымом в ночь с 6 на 7 октября отразили атаку БПЛА ВСУ: что известно?

Из них два над полуостровом Крым, еще 13 — над акваторией Черного моря.
Кроме того, 62 беспилотника сбили над территорией Курской области, 31 над Белгородской, 30 над Нижегородской, 18 над Воронежской, 6 над Липецкой, 5 над Калужской и 4 над Тульской.
Еще три беспилотника уничтожили над Ростовской и Рязанской областями, по 2 БПЛА над Брянской и Орловской областями.
Два дрона сбили над Московским регионом. В том числе один, летевший на Москву. Один БПЛА уничтожили над территорией Вологодской области.
Напомним, над Крымом и Черным морем в ночь с 3 на 4 октября сбили 17 БПЛА ВСУ. Всего в течение ночи дежурными средствами противовоздушной обороны над регионами России перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.