Над акваторией Черного моря сбили 13 БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в период с 23:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО. Еще два БПЛА ликвидировали над Республикой Крым.
Всего за ночь над регионами РФ уничтожили 184 беспилотника.
