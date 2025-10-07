Ричмонд
Над акваторией Черного моря сбили 13 БПЛА

За ночь над акваторией Черного моря уничтожили 13 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в период с 23:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО. Еще два БПЛА ликвидировали над Республикой Крым.

Всего за ночь над регионами РФ уничтожили 184 беспилотника.

