30 украинских БпЛА уничтожили над Нижегородской областью 7 октября

Из них 30 БпЛА — над Нижегородской областью. По данным пресс-службы Росавиации, аэропорт в столице Приволжья уже восстановил работу. Ограничения действовали менее часа.
Ещё 62 дрона были сбиты над территорией Курской области, 31 — над Белгородской, 18 — над Воронежской, 13 — над акваторией Черного моря, 6 — над территорией Липецкой области, 5 — над территорией Калужской области, 4 — над территорией Тульской области, по 3 БпЛА — над территориями Ростовской, Рязанской областей, по 2 БпЛА — над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, 2 БпЛА — над территорией Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву, 1 БпЛА — над территорией Вологодской области.
Напомним, 20 украинских дронов уничтожили над Нижегородской областью ночью 6 октября.
По словам губернатора Глеба Никитина, в ходе атаки пострадал один человек. Ему оказали необходимую медпомощь, угрозы для жизни нет. Также в ходе атаки были повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной АЗС, возникали локальные возгорания в частном секторе. Их оперативно ликвидировали. Ущерба промышленным предприятиям не зафиксировано.
Позднее в инфополе были зафиксированы фейки под публикациями владимирских tg-каналов о якобы "химическом выбросе после удара по [заводу] Свердлова в Дзержинске соседней Нижегородской области.