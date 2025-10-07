Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане четыре часа действует режим беспилотной опасности

На территории Татарстана четыре часа действует режим беспилотной опасности, мера была введена в 04:11. Информация об этом опубликована в официальном приложении МЧС России.

О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.

По данным Минобороны РФ, с 23:00 6 октября до 07:00 сегодняшнего дня над российскими регионами было уничтожено 184 БПЛА.

Это второй день подряд, когда в республике вводится режим беспилотной опасности. В прошлый раз 6 октября мера действовала с 01:39 до 08:42 около семи часов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше