В Татарстане четыре часа действует режим беспилотной опасности

О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.
По данным Минобороны РФ, с 23:00 6 октября до 07:00 сегодняшнего дня над российскими регионами было уничтожено 184 БПЛА.
Это второй день подряд, когда в республике вводится режим беспилотной опасности. В прошлый раз 6 октября мера действовала с 01:39 до 08:42 около семи часов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше