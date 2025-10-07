Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу атаки беспилотников в Новороссийске отменили

В Новороссийске отменили сигнал атаки беспилотников.

Спустя два часа в Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников.

В своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко сообщил об отмене сигнала атаки БПЛА.

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — написал градоначальник.

Напомним, над Черным морем утром 7 октября силами ПВО отразили атаку украинских БПЛА. В период с 23 часов 6 октября до 7 часов утра 7 октября дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе 13 БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

Мы писали, в аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на полеты. В целях обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Подробнее можно прочитать здесь.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше