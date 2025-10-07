Угрозу атаки беспилотников в Новороссийске отменили

Спустя два часа в Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников.
В своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко сообщил об отмене сигнала атаки БПЛА.
«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — написал градоначальник.
Напомним, над Черным морем утром 7 октября силами ПВО отразили атаку украинских БПЛА. В период с 23 часов 6 октября до 7 часов утра 7 октября дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе 13 БПЛА сбили над акваторией Черного моря.
Мы писали, в аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на полеты. В целях обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Подробнее можно прочитать здесь.