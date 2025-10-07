В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Угрозу сняли спустя пять часов, сообщают в ГУ МЧС России по региону.
«Внимание! В Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА», — указали в сообщении в 09:15.
Напомним, в период действия угрозы в регионе действовали ограничения. В том числе местные жители могли столкнуться с ухудшением и перебоями работы мобильной связи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности. Кроме того, в период действия объявления местным жителям рекомендуют соблюдать правила: не выходить на улицу, быть внимательными и не подходить к окнам.
