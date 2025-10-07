Котельная, частный дом и автомобиль пострадали при атаке БПЛА на Воронежскую область

Как сообщил глава региона Александр Гусев, в результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов оказалась повреждена стена и забор частного дома, а также автомобиль. В другом — остекление и сети котельной.
Люди не пострадали.
Тревога в связи с приближающимися к границами региона дронами была объявлена в 23.32 понедельника, 6 октября. Сирены из-за непосредственной угрозы удара звучали в Острогожском районе, а затем и в Воронеже. Отбой тревоги объявили сегодня в 6.45.
