Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котельная, частный дом и автомобиль пострадали при атаке БПЛА на Воронежскую область

Семнадцать беспилотников были сбиты в ночь на вторник, 7 октября, над пятью районами и одним городом Воронежской области.

Как сообщил глава региона Александр Гусев, в результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов оказалась повреждена стена и забор частного дома, а также автомобиль. В другом — остекление и сети котельной.

Люди не пострадали.

Тревога в связи с приближающимися к границами региона дронами была объявлена в 23.32 понедельника, 6 октября. Сирены из-за непосредственной угрозы удара звучали в Острогожском районе, а затем и в Воронеже. Отбой тревоги объявили сегодня в 6.45.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше