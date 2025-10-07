Над Черным морем сбили еще 16 БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидировали над акваторией Черного моря в период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО. Всего над регионами РФ уничтожено 25 БПЛА.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за ночь над акваторией Черного моря сбили 13 беспилотников. Еще два БПЛА ликвидировали над Республикой Крым.
