Над Черным морем сбили еще 16 БПЛА

Над акваторией Черного моря уничтожили еще 16 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ликвидировали над акваторией Черного моря в период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО. Всего над регионами РФ уничтожено 25 БПЛА.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за ночь над акваторией Черного моря сбили 13 беспилотников. Еще два БПЛА ликвидировали над Республикой Крым.

