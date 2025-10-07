Ричмонд
В Шолоховском районе сбили три БПЛА

Российскими военными в ночь на 7 октября были уничтожены три БПЛА в Шолоховском районе. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Последствий падения дрона не обнаружено, никто из людей не пострадал.

Всего над территорий РФ с вечера 6 октября до утра 7 октября было уничтожено 184 БПЛА, из них 62 над территорией Курской областью, 31 БЛПА — над Белгородский областью, 13 дронов — над акваторией Черного моря.

