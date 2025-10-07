В Шолоховском районе сбили три БПЛА

Последствий падения дрона не обнаружено, никто из людей не пострадал.
Всего над территорий РФ с вечера 6 октября до утра 7 октября было уничтожено 184 БПЛА, из них 62 над территорией Курской областью, 31 БЛПА — над Белгородский областью, 13 дронов — над акваторией Черного моря.
