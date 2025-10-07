21-летний помощник гранатометчика из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Закончив среднюю школу в поселке Жигалово, молодой человек вернулся в родной Эхирит-Булагатский район. Работал пастухом на ферме в Баяндаевском районе. Заключив военный контракт 1 апреля 2024 года, рядовой, стрелок-помощник гранатомётчика 3 СО1 СВ3 СР3 СБ Александр Чеботнягин отбыл к месту службы.