Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21-летний помощник гранатометчика из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Боец пал 30 апреля 2024 года.

Источник: Reuters

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Эхирит-Булагатского района Приангарья, 21-летний Александр Чеботнягин. Молодой человек пал 30 апреля 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Геннадия Осодоева.

Родился Александр 17 августа 2002 года в поселке Усть-Ордынский. Ввиду определенных семейных обстоятельств, Александр вырос в приемных семьях в деревне Ново-Николаевск, поселке Жигалово, селе Хомутово. Довелось пожить в социальном центре в Харате.

Закончив среднюю школу в поселке Жигалово, молодой человек вернулся в родной Эхирит-Булагатский район. Работал пастухом на ферме в Баяндаевском районе. Заключив военный контракт 1 апреля 2024 года, рядовой, стрелок-помощник гранатомётчика 3 СО1 СВ3 СР3 СБ Александр Чеботнягин отбыл к месту службы.

По словам брата, Александр был хорошим, спокойным человеком.