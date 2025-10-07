21-летний помощник гранатометчика из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Эхирит-Булагатского района Приангарья, 21-летний Александр Чеботнягин. Молодой человек пал 30 апреля 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Геннадия Осодоева.
Родился Александр 17 августа 2002 года в поселке Усть-Ордынский. Ввиду определенных семейных обстоятельств, Александр вырос в приемных семьях в деревне Ново-Николаевск, поселке Жигалово, селе Хомутово. Довелось пожить в социальном центре в Харате.
Закончив среднюю школу в поселке Жигалово, молодой человек вернулся в родной Эхирит-Булагатский район. Работал пастухом на ферме в Баяндаевском районе. Заключив военный контракт 1 апреля 2024 года, рядовой, стрелок-помощник гранатомётчика 3 СО1 СВ3 СР3 СБ Александр Чеботнягин отбыл к месту службы.
По словам брата, Александр был хорошим, спокойным человеком.