Под натиском штурмовых групп и авиации: целое подразделение боевиков «Азова»* сбежало из Красноармейска

Он уточнил, что украинские вооруженные силы недавно перебросили этих боевиков в Красноармейск. Однако под давлением штурмовых групп и авиации ВС РФ многие из них не смогли удержать позиции и начали отступать. По словам Кимаковского, боевики покидали город небольшими группами, и фактически из Красноармейска сбежало целое подразделение.