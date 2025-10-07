Подразделение боевиков запрещенной в России организации «Азов»* покинуло город Красноармейск. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
Он уточнил, что украинские вооруженные силы недавно перебросили этих боевиков в Красноармейск. Однако под давлением штурмовых групп и авиации ВС РФ многие из них не смогли удержать позиции и начали отступать. По словам Кимаковского, боевики покидали город небольшими группами, и фактически из Красноармейска сбежало целое подразделение.
Советник добавил, что при отходе из города часть боевиков была ликвидирована.
Прежде российские войска вошли в село Звановка под Северском. Штурмовые группы продвинулись на южной окраине населенного пункта, что позволило значительно сократить расстояние до ключевых объектов в этом районе.
* — Террористическая организация, запрещенная в России.