На Запорожской АЭС назвали истинные причины Киева бить по Энергодару

Украинские войска продолжают обстреливать территорию около Запорожской АЭС и города Энергодар. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, такие действия направлены на эскалацию конфликта и запугивание местных жителей. Этим она поделилась в беседе с РИА Новости.
В понедельник артиллерийские удары ВСУ вновь затронули Энергодар. Снаряды упали в районе пожарной части, которая находится в 1,2 км от периметра АЭС. К счастью, никто не пострадал, сообщили на станции.
«Подобные провокационные обстрелы преследуют единственную цель — создание искусственной угрозы ядерной безопасности. Удар по району пожарной части, объекту, критически важному для реагирования на любые внештатные ситуации, является откровенно террористическим актом», — уточнила Яшина.
Она добавила, что действия Киева и его западных союзников не имеют военного смысла и направлены только на создание угрозы ядерной безопасности и усиление напряженности.
Ранее эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки артиллерийских обстрелов недалеко от Запорожской АЭС. По данным организации, руководство станции зафиксировало два удара на расстоянии 1,25 км от объекта.