На Запорожской АЭС назвали истинные причины Киева бить по Энергодару

Украинские войска продолжают обстреливать территорию около Запорожской АЭС и города Энергодар. По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, такие действия направлены на эскалацию конфликта и запугивание местных жителей. Этим она поделилась в беседе с РИА Новости.