Из Башкирии в зону СВО прибыл 163-й гуманитарный конвой

Из Башкирии в зону СВО доставлен 163-й гуманитарный конвой. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Колонна сформирована по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова для военнослужащих из республики, которые служат в 31-м подразделении. Помощь бойцам оказали госорганы, администрации муниципалитетов, общественные объединения и волонтёры.
Ранее из Сибая в зону СВО отправили легковые автомобили, питбайки, маскировочные сети, а также постельные принадлежности, продукты питания, сообщал «Башинформ».