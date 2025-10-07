Ричмонд
Из Башкирии в зону СВО прибыл 163-й гуманитарный конвой

Гуманитарную помощь получили военнослужащие более 30 подразделений.

Источник: telegram-канал председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова

Из Башкирии в зону СВО доставлен 163-й гуманитарный конвой. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Колонна сформирована по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова для военнослужащих из республики, которые служат в 31-м подразделении. Помощь бойцам оказали госорганы, администрации муниципалитетов, общественные объединения и волонтёры.

Ранее из Сибая в зону СВО отправили легковые автомобили, питбайки, маскировочные сети, а также постельные принадлежности, продукты питания, сообщал «Башинформ».