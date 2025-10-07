Военнослужащий из Казачинско-Ленского района Приангарья погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Игорь Потапов, Владислав Андреевич родился в селе Казачинское 24 декабря 1988 года. После окончания школы был призван в армию. Затем заключил контракт и отслужил еще 3 года. После мужчина работал на железной дороге в поселке Ларба Амурской области.