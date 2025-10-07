Ричмонд
Над Черным морем сбили еще девять БПЛА

Над акваторией Черного моря уничтожили еще девять беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Беспилотные летательные аппараты ликвидировали дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 11:00 мск.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над акваторией Черного моря уничтожили 16 беспилотников с 07:00 до 08:00 мск. Всего над регионами РФ в этот период сбили 25 БПЛА.

