МО РФ: «Герань-2» уничтожила склад ВСУ у Чернигова

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский беспилотник «Герань-2» уничтожил склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Чернигов. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

На предоставленном видео показаны последствия поражения склада.

«Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ГСМ ВСУ с применением БПЛА “Герань-2” в районе населенного пункта Чернигов», — говорится в сообщении.

