ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские войска освободили Федоровку в Донецкой Народной Республике и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения “Южной” группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.