«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в сводке военного ведомства.
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.