Власти Пермского края объяснили запрет информации об атаках БПЛА

Такое ограничение уже действует в других регионах.

Источник: РИА "Новости"

Запрет на публикацию данных об атаках БПЛА в Пермском крае вводят для защиты государственных интересов, сообщили perm.aif.ru в региональном министерстве территориальной безопасности.

В Минтербезе подчеркнули, что это ограничение повысит уровень безопасности в Прикамье. Подобные меры уже действуют в других регионах — это общероссийский тренд.

Указ губернатора Пермского края предполагает полный запрет на публикацию информации (включая фотографии и видео) о результатах противодействия атакам беспилотников на территории региона. В том числе нельзя распространять данные о типе БПЛА, его траектории, целях и результатах атаки.

За нарушение граждан будут штрафовать на 3−4 тысячи рублей, для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч. Эти меры предусмотрены статьёй 11.9 Закона Пермского края 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

