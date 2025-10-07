Ричмонд
Самарская область попала в пятерку регионов по трудоустройству ветеранов СВО

В Самарской области ввели квотирование рабочих мест для участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области трудоустроили более 81% участников СВО. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.

«Это результат нашей системной и комплексной работы», — добавил губернатор.

Самарская область вошла в пятерку регионов страны по трудоустройству ветеранов СВО. На данный момент на территории губернии действуют центры занятости населения и клубы «Работа для СВОих». Учреждения помогают бойцам повысить квалификацию, пройти переподготовку и открыть свое дело.

Напомним, с 1 сентября в регионе вступил в силу закон. Он обязывает работодателя квотировать рабочие места для ветеранов — 1% от штатной численности предприятия.