Самарская область попала в пятерку регионов по трудоустройству ветеранов СВО

Самарская область вошла в пятерку регионов страны по трудоустройству ветеранов СВО. На данный момент на территории губернии действуют центры занятости населения и клубы «Работа для СВОих». Учреждения помогают бойцам повысить квалификацию, пройти переподготовку и открыть свое дело.