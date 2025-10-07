Главное из брифинга Минобороны 7 октября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили два населенных пункта
Подразделения «Южной» группировки войск вытеснили противника из населенного пункта Федоровка ДНР, а бойцы «Востока» освободили Нововасилевское в Запорожской области.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы группировки нанесли поражение двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Садки, Краснополье и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении разбили подразделения трех бригад в районах населенных пунктов Липцы, Резниково, Волчанск и Чугуновка.
Потери противника: до 170 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, станция РЭБ и 8 складов материальных средств.
«Запад» занял более выгодные рубежи и позиции
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Яровая, Дробышево и Волчий Яр ДНР.
Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 155-мм гаубица М198, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» наступает в ДНР
Российские бойцы освободили населенный пункт Федоровка ДНР. Также военнослужащие «Южной» группировки разбили формирования четырех бригад в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка.
Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-1, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
«Центр» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение десяти бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Русин Яр, Родинское, Димитров, Ивановка, Торецкое, Красноармейск ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери противника за сутки составили более 415 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 6 пикапов и артиллерийское орудие.
«Восток» наступает в Запорожской области
Бойцы группировки освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области. Российские военнослужащие поразили три бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка.
Потери противника составили: более 365 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станция РЭБ.
«Днепр» продвигается в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам в районах населенных пунктов Степногорск, Лукьяновское Запорожской области, Казацкое, Тягинка и Львово Херсонской области.
ВСУ потеряли 80 военнослужащих, 9 автомобилей, орудие полевой артиллерии и 7 станций РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру противника, хранилища с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 3 управляемые авиационные бомбы;
- 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 416 БПЛА самолетного типа.