Ракетную опасность объявили в Туапсинском округе днем 7 октября. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем telegram-канале.
При ракетной опасности необходимо отойти от оконных проемов и найти убежище в безопасном месте. Это может быть подвал или защитное сооружение.
При обнаружении упавших ракет необходимо обращаться к экстренные службы по номеру 112. Жителям и гостям Туапсинского округа также напоминают о запрете съемок и публикации работы ПВО и последствий воздушной атаки.
Напомним, утром 7 октября в Туапсинском районе объявляли беспилотную опасность.