В Туапсинском округе отменили ракетную опасность. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
«Тем не менее, сохраняем бдительность», — написал глава Туапсинского округа в своем telegram-канале.
Напомним, ракетную опасность в муниципалитете объявили днем 7 октября. В Туапсинском округе существовала угроза падения ракет. Утром 7 октября в муниципалитете объявляли беспилотную опасность. Жителей и гостей призывали покинуть набережную из-за угрозы падения БПЛА.
Всего за ночь и утро 7 октября над акваторией Черного моря сбили 38 украинских беспилотников.
