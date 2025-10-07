Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсинском округе отменили ракетную опасность

Глава Туапсинского округа призвал жителей сохранять бдительность.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсинском округе отменили ракетную опасность. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«Тем не менее, сохраняем бдительность», — написал глава Туапсинского округа в своем telegram-канале.

Напомним, ракетную опасность в муниципалитете объявили днем 7 октября. В Туапсинском округе существовала угроза падения ракет. Утром 7 октября в муниципалитете объявляли беспилотную опасность. Жителей и гостей призывали покинуть набережную из-за угрозы падения БПЛА.

Всего за ночь и утро 7 октября над акваторией Черного моря сбили 38 украинских беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше