Прячьтесь в кустарнике: свердловчанам рассказали, что делать при появлении БПЛА

Так, при объявлении режима «Беспилотная опасность» свердловчанам нужно покинуть опасную зону, автомобиль или автобус, а затем сообщить об увиденном по номеру «112». Оператору нужно сказать свои имя, фамилию и отчество; где именно обнаружен БПЛА — с привязкой к адресу или объекту на местности; как ведет себя беспилотник — завис или летит, а также как он выглядит, его силуэт или мигающий огонек на небольшой высоте от 30 до 100 метров; имеются ли характерные звуки: жужжание, звук газонокосилки или мопеда.