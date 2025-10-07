Нижегородская область подверглась самым массовым атакам БПЛА: что известно на сегодняшний день

Работу по ликвидации последствий атаки взял под контроль глава Дзержинска Михаил Клинков. Он выехал на место, чтобы лично переговорить с жителями о необходимой помощи и проверить, как организована работа пожарных и аварийных служб. Для жителей открыли горячую линию: 8 (8313) 39−09−00 .