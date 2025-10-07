Ричмонд
Нижегородская область подверглась самым массовым атакам БПЛА: что известно на сегодняшний день

Обломки повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей в промзоне Дзержинска.

Нижегородская область подверглась самым масштабным с начала спецоперации атакам украинских беспилотников. За две ночи и утро минувшего вторника их сбито 56. Противник пытается атаковать наши предприятия, но небо под защитой сил ПВО.

Сразу 20 дронов атаковали регион в ночь на понедельник, 6 октября. Цели они не достигли. В районе промзоны Дзержинска атака была отражена.

«По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона уточнил, что падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, но их оперативно ликвидировали. Также были повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша автозаправки.

«Ущерба промышленным объектам не причинено», — подчеркнул Глеб Никитин.

Работу по ликвидации последствий атаки взял под контроль глава Дзержинска Михаил Клинков. Он выехал на место, чтобы лично переговорить с жителями о необходимой помощи и проверить, как организована работа пожарных и аварийных служб. Для жителей открыли горячую линию: 8 (8313) 39−09−00.

«Семье получившего травму в результате падения обломков оказывается необходимая социальная и медицинская помощь», — сообщил глава города.

В нижегородском аэропорту вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Всего в ту ночь над российскими регионами, по данным Министерства обороны, был сбит 251 украинский беспилотник. Ещё более напряжённой выдалась следующая ночь. В районе промзоны Дзержинска было уничтожено уже 30 вражеских дронов.

В аэропорту снова ввели ограничения на полёты, но действовали они менее часа.

Глава региона сообщил, что обломками было повреждено несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Также обломки упали на территории одного из предприятий, но значимого ущерба промышленной инфраструктуре это не причинило.

Никто не пострадал.

"Ответственные службы проводят всю необходимую работу по оценке и ликвидации последствий атаки, координацию осуществляет глава города Михаил Клинков, — сообщил губернатор.

Этот налёт снова стал частью масштабной ночной атаки российских регионов. Министерство обороны сообщило, что всего было перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотника.

Утром попытки атаковать наши заводы продолжились, но противнику опять не дали шансов.

«Силы ПВО успешно отразили атаку ещё шести БПЛА в Нижегородской области, — сообщил губернатор Глеб Никитин. — По предварительным данным, дополнительного ущерба не зафиксировано, пострадавших нет».

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как налет вражеских БПЛА пресекли в Кстовском районе.

