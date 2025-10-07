MWM: украинской ПВО все труднее перехватывать российские «Искандеры» и «Кинжалы»

Игнат вынужден был оправдываться после разоблачающих заявлений украинских и западных официальных лиц для газеты Financial Times. В статье FT, в частности, говорилось, что комплексы «Искандер-М» и «Кинжал» теперь могут запускать ракеты, которые либо уходят в крутое предельное пике, либо выполняют маневры, чтобы «сбить с толку» украинские системы ПВО и уклониться от них. Эти новшества, по оценке бывшего украинского чиновника, «изменили правила игры».