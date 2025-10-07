MWM: украинской ПВО все труднее перехватывать российские «Искандеры» и «Кинжалы»

Конечно, стало сложнее работать против ракет, которые летят по квазибаллистической траектории и совершают маневрирование при заходе на цель.
По его словам, это осложняет вычисление точки, в которой ракета-перехватчик должна столкнуться с ракетой или взорваться рядом с ней, говорится в статье.
Эти российские ракеты не только продемонстрировали высокую маневренность на терминальных этапах полета, но и успешные результаты при запуске с нескольких направлений, что лишает украинские системы ПВО возможности гарантированно перехватить их, поясняет издание.
Для этого, по его словам, необходимо иметь «несколько систем, несколько радаров, которые могут обнаруживать цели и охватывать город с разных направлений».
Игнат вынужден был оправдываться после разоблачающих заявлений украинских и западных официальных лиц для газеты Financial Times. В статье FT, в частности, говорилось, что комплексы «Искандер-М» и «Кинжал» теперь могут запускать ракеты, которые либо уходят в крутое предельное пике, либо выполняют маневры, чтобы «сбить с толку» украинские системы ПВО и уклониться от них. Эти новшества, по оценке бывшего украинского чиновника, «изменили правила игры».
Еще одну проблему для ВСУ создает то, что российская сторона начала использовать такие системы противовоздушной обороны, как С-400. Они запускают противоракеты класса «земля-воздух», которые летят гораздо быстрее, чем ракеты Patriot, и успешно сбивают запущенные Украиной ракеты аналогичного класса, добавляет издание.