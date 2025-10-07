Ричмонд
MWM: украинской ПВО все труднее перехватывать российские «Искандеры» и «Кинжалы»

Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ, подтвердил, что системы ПВО Украины испытывают трудности с перехватом российских баллистических ракет, в том числе из-за их новых траекторий полета и более сложных заходов на цель, пишет интернет-портал Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Конечно, стало сложнее работать против ракет, которые летят по квазибаллистической траектории и совершают маневрирование при заходе на цель.

Юрий Игнат
начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

По его словам, это осложняет вычисление точки, в которой ракета-перехватчик должна столкнуться с ракетой или взорваться рядом с ней, говорится в статье.

MWM подчеркивает, что уже давно ожидалось, что отклоняющиеся квазибаллистические траектории ракет системы «Искандер-М» и системы «Кинжал» создадут серьезные проблемы для противовоздушной обороны Украины.

Эти российские ракеты не только продемонстрировали высокую маневренность на терминальных этапах полета, но и успешные результаты при запуске с нескольких направлений, что лишает украинские системы ПВО возможности гарантированно перехватить их, поясняет издание.

Игнат признал, что в случае приближения ракет с разных направлений, обнаружить их с помощью одной системы ПВО невозможно.

Для этого, по его словам, необходимо иметь «несколько систем, несколько радаров, которые могут обнаруживать цели и охватывать город с разных направлений».

Игнат вынужден был оправдываться после разоблачающих заявлений украинских и западных официальных лиц для газеты Financial Times. В статье FT, в частности, говорилось, что комплексы «Искандер-М» и «Кинжал» теперь могут запускать ракеты, которые либо уходят в крутое предельное пике, либо выполняют маневры, чтобы «сбить с толку» украинские системы ПВО и уклониться от них. Эти новшества, по оценке бывшего украинского чиновника, «изменили правила игры».

Ситуацию для ВСУ усугубляет еще и то, что Россия оперативно наращивает масштабы производства комплексов «Искандер-М», а в рядах ВВС Украины отмечается растущая нехватка зенитно-ракетных комплексов Patriot и С-300, поясняет MWM.

Еще одну проблему для ВСУ создает то, что российская сторона начала использовать такие системы противовоздушной обороны, как С-400. Они запускают противоракеты класса «земля-воздух», которые летят гораздо быстрее, чем ракеты Patriot, и успешно сбивают запущенные Украиной ракеты аналогичного класса, добавляет издание.