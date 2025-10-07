Для пострадавших от атак БПЛА в Дзержинске открыли горячую линию

Власти Дзержинска открыли горячую линию для жителей, пострадавших в результате массированных атак беспилотников
За последние двое суток в районе промышленной зоны Дзержинска силами ПВО было уничтожено 56 украинских беспилотников: 20 единиц в ночь на 6 октября и еще 36 — в ночь и утром 7 октября. По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек. В министерстве здравоохранения региона уточнили, что госпитализация пострадавшему не потребовалась — после осмотра врачей его отпустили на амбулаторное лечение.
В обеих атаках было повреждено имущество горожан — пострадали здания, хозяйственные постройки и автомобили. Мэр Михаил Клинков уже провел встречу с потерпевшими для оценки масштабов ущерба и координации помощи.