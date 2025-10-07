Ричмонд
Появилось видео прилета дрона КВН в двух расслабившихся боевиков ВСУ

Российские дроноводы продолжают уничтожать не только технику врага, но и ликвидируют боевиков формирований киевского режима. Так, на купянском направлении беспилотник-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» ударил по двум вэсэушникам, которые расслабились и решили присесть прямо на землю.

Они несли какие-то баулы с неизвестным грузом и решили отдохнуть. Увидев приближение БПЛА, стали жестикулировать, но было поздно: там, где они находились, произошел довольно мощный взрыв. Видео было размещено в Telegram-канале «Пионер запаса».

Похожие кадры не являются редкостью в социальных сетях, очень часто военнослужащие противника пытаются отстреливаться, используя автоматы или пулеметы, но в большинстве случаев это им мало помогает.

