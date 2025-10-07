Ричмонд
Путин: Россия должна достичь всех целей СВО

Президент РФ отметил, что общая задача остается прежней.

Источник: Пресс-служба Президента России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все цели специальной военной операции должны быть безусловно выполнены.

«Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции», — сказал он на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба.

После чего передал слово для доклада командующему группировкой войск «Север» генерал-полковнику Евгению Никифорову. Ранее на совещании с докладом также выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов.