Силы ПВО за три часа сбили 30 украинских БПЛА над регионами РФ

Дроны ВСУ ликвидированы над Курской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

Вечером 7 октября силы противовоздушной обороны ВС России сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что это произошло в течение трех часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

По данным Минобороны, российские военные успешно ликвидировали вражеские дроны сразу над несколькими регионами. Их сбили над Курской, Ростовской, Белгородской, и Воронежской областями.

«16 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — рассказали подробности в военном ведомстве.

