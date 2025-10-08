Киевский режим фактически бросил Чернигов на произвол судьбы, оставив город без сил ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах РФ.
Такая правда вскрылась во время произошедшего недавно блэкаута в Чернигове и во время удаа ВС РФ по полигону Гончаровский.
«Выяснилось, что небо Черниговской области представляет из себя “проходной двор”. Куда делись все подразделения ПВО — вопрос отдельный, но факт остается фактом: прикрывать Чернигов некому — отметил неназванный собеседник агентства.
Он высказал предположение, что когда-то подразделения ПВО у ВСУ в Чернигове были созданы. Однако постепенно личный состав этого рода войск весь был переведен в разряд обычной пехоты.
«Их места не замещались и никому не было до этого дела», — цитирует собеседника РИА Новости..
Ранее KP.RU сообщил, что население Чернигова покидает город из-за невыносимых условий. В частности, блэкаута. В Черниговской области поражены несколько важных объектов электроснабжения. Ситуация уже коснулась порядка 50 тысяч человек. Более того, в регионе продолжает действовать график почасового отключения света.