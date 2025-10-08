Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не небо, а проходной двор»: киевский режим оставил Чернигов без защиты с воздуха

ВСУ после удара по полигону Гончаровский оставили Чернигов без ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим фактически бросил Чернигов на произвол судьбы, оставив город без сил ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах РФ.

Такая правда вскрылась во время произошедшего недавно блэкаута в Чернигове и во время удаа ВС РФ по полигону Гончаровский.

«Выяснилось, что небо Черниговской области представляет из себя “проходной двор”. Куда делись все подразделения ПВО — вопрос отдельный, но факт остается фактом: прикрывать Чернигов некому — отметил неназванный собеседник агентства.

Он высказал предположение, что когда-то подразделения ПВО у ВСУ в Чернигове были созданы. Однако постепенно личный состав этого рода войск весь был переведен в разряд обычной пехоты.

«Их места не замещались и никому не было до этого дела», — цитирует собеседника РИА Новости..

Ранее KP.RU сообщил, что население Чернигова покидает город из-за невыносимых условий. В частности, блэкаута. В Черниговской области поражены несколько важных объектов электроснабжения. Ситуация уже коснулась порядка 50 тысяч человек. Более того, в регионе продолжает действовать график почасового отключения света.