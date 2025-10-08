Британский доброволец Эйден Миннис, принимающий участие в СВО на стороне России и ранее уничтоживший свой паспорт, пригрозил своим бывшим соотечественникам, которые воюют в составе ВСУ.
«Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться», — заявил Миннис в беседе с РИА Новости.
Он заявил, что рассматривает британцев, сражающихся на стороне ВСУ, как преступников и не испытывает к ним никакого сочувствия.
При этом европейских, и в частности британских, наемников на стороне Киева он описал как людей, которые бредят, никому не нужны и за плечами у которых — участие в незаконных войнах в Ираке и Афганистане.
Ранее, в который раз, иностранные наемники в рядах ВСУ выразили недовольство своей службой. Колумбийские бойцы даже направили обращение президенту Колумбии Густаво Петро с просьбой помочь им покинуть Украину. Однако их требования к командованию ВСУ об освобождении от контракта остались безрезультатными.