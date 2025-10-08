Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не буду колебаться»: Британский доброволец пригрозил расправой соотечественникам, служащим за ВСУ

Британский доброволец пригрозил бывшим соотечественникам, воюющим в рядах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Британский доброволец Эйден Миннис, принимающий участие в СВО на стороне России и ранее уничтоживший свой паспорт, пригрозил своим бывшим соотечественникам, которые воюют в составе ВСУ.

«Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться», — заявил Миннис в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что рассматривает британцев, сражающихся на стороне ВСУ, как преступников и не испытывает к ним никакого сочувствия.

При этом европейских, и в частности британских, наемников на стороне Киева он описал как людей, которые бредят, никому не нужны и за плечами у которых — участие в незаконных войнах в Ираке и Афганистане.

Ранее, в который раз, иностранные наемники в рядах ВСУ выразили недовольство своей службой. Колумбийские бойцы даже направили обращение президенту Колумбии Густаво Петро с просьбой помочь им покинуть Украину. Однако их требования к командованию ВСУ об освобождении от контракта остались безрезультатными.