Подполье рассказало о новых местах дежурства ТЦК: где теперь караулят украинцев

ТАСС: ТЦК начали ловить украинцев возле аптек.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) отслеживают посетителей аптек для дальнейшей мобилизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

«Под наблюдением ТЦК находятся аптеки — ловят людей, которым жизненно необходимо приобрести лекарства для себя или родственников», — передает агентство слова подпольщика.

Кроме этого, участились случаи преследования велосипедистов и самокатчиков сотрудниками ТЦК: их останавливают на дорогах и принудительно помещают в автомобили, иногда их даже сбивают.

Как отметил источник, тактика сотрудников ТЦК на западе Украины значительно мягче, чем в других областях. Представители подполья связывали это с высокой плотностью населения.

Накануне пленный военнослужащий ВСУ Евгений Вирек рассказал, что украинские ТЦК забирают в армию больных, пожилых и бездомных.