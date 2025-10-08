Гагин: попытки ВСУ перейти в наступление в Красноармейске обречены

Попытки ВСУ перейти в наступление в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР обречены на провал, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Он уточнил, что украинское командование перестало направлять резервы на указанное направление. При этом оставшиеся военнослужащие ВСУ покидают позиции или сдаются в плен.
«И сейчас мы наблюдаем только то, что контратак уже нет. Они вообще не идут в контратаки, потому что наступательные действия в их случае обречены. Они, наоборот, стараются как-то держаться, и всё. Кто-то из них, действительно, либо сдается в плен, либо чаще всего просто сбегает», — сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.
Гагин отметил, что логистические цепочки ВСУ под Красноармейском нарушены, поскольку российские военные частично контролируют ряд путей на этом участке фронта.
Напомним, 4 октября военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Вооружённые силы России взяли под контроль половину промзоны в Красноармейске. По его словам, отряды ВСУ в этой части города оказались отсечены от основных сил.