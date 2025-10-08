Гагин: попытки ВСУ перейти в наступление в Красноармейске обречены

«И сейчас мы наблюдаем только то, что контратак уже нет. Они вообще не идут в контратаки, потому что наступательные действия в их случае обречены. Они, наоборот, стараются как-то держаться, и всё. Кто-то из них, действительно, либо сдается в плен, либо чаще всего просто сбегает», — сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.