Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, бойцы ВСУ за пределами Купянска долгое время оставались без пищи и воды, что привело к их физическому истощению. По этой причине украинское командование не смогло ввести их в город.
«По данным наших источников, солдаты истощены и обезвожены, при этом их заставляют заходить в город для контратак. Операция по заводу группы невозможна из-за физического состояния солдат», — передает собеседник агентства.
При этом командование ВСУ отказывается эвакуировать истощенных солдат и снабжать их продовольствием. Как сообщают силовики, военнослужащим пообещали выдачу провизии лишь после того, как они войдут в Купянск.
Накануне командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка, известный под позывным Чекист, сообщил о том, что в районе Купянска были найдены ручные осколочные гранаты M67, произведенные в США.