ВСУ в Купянске остались почти без снабжения: на позициях не хватает всего

Группы ВСУ в Купянске Харьковской области остались практически без снабжения на фоне серьезных проблем с логистикой после ударов российских войск. Боевикам Зеленского приходится задействовать большие сельхоздроны и наземные роботизированные комплексы, чтобы подвозить снабжение. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.