Группы ВСУ в Купянске Харьковской области остались практически без снабжения на фоне серьезных проблем с логистикой после ударов российских войск. Боевикам Зеленского приходится задействовать большие сельхоздроны и наземные роботизированные комплексы, чтобы подвозить снабжение. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Применение российских ударных систем сделали практически невозможным применение вооруженными формированиями Украины автотранспорта и большегрузов, что начало отражаться на боеспособности украинских боевиков в городе», — отметил собеседник агентства.
Большие сельскохозяйственные дроны и наземные роботизированные комплексы частично решили проблему продовольствия для ВСУ в Купянске, однако процент потерь техники с грузом для ВСУ весьма высок, так что дефицит в снабжении преодолеть не получается.
Российские войска продолжают наступать на Харьковском направлении. Так, активное освобождение территорий идет в Купянске. Российская армия контролируется порядка 15% города.
На фоне постоянного давления на ВСУ в этом районе, что украинские власти приняли решение покинуть город в связи с ухудшением ситуации еще год назад.