Один самолет отправили в Саратов из-за беспилотной опасности в Волгограде

В Волгоградской области на пять часов в ночь с 7 на 8 октября объявляли беспилотную опасность. На протяжении ночи, сообщает ИА «Высота 102», в Волгограде был закрыт аэропорт «Сталинград».

Оповещения об угрозе беспилотной атаки жители региона получили минувшей ночью около 00:30. В 05:30 был объявлен отбой беспилотной опасности.

План «Ковер» был введен Росавиацией в аэропорту Волгограда в 00:13, в 05:30 воздушная гавань вернулась к штатной работе.

Вводившиеся ограничения не повлияли на большинство рейсов, запланированных в волгоградском аэропорту. На текущий момент задерживается прилет двух самолетов из Хургады и Саратова, куда ушел на запасной аэродром один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.