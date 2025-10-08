Один самолет отправили в Саратов из-за беспилотной опасности в Волгограде

Вводившиеся ограничения не повлияли на большинство рейсов, запланированных в волгоградском аэропорту. На текущий момент задерживается прилет двух самолетов из Хургады и Саратова, куда ушел на запасной аэродром один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.