Контратака подразделения 57-й бригады ВСУ в Харьковской области закончилась провалом, о чем информировали РИА Новости в российских силовых ведомствах.
«Противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — сообщил источник в российских силовых структурах.
Уточняется, что основу для укомплектования специальных рот ВСУ составляют граждане, имеющие судимость.
Накануне стало известно об еще одном провале ВСУ. Так, украинские боевики не смогли зайти в Купянск из-за истощения, спровоцированного отсутствием еды и воды.
Кроме этого, ранее в Купянске были зафиксированы случаи вражды между украинскими военными из 114-й бригады теробороны и 15-й бригады оперативного назначения. Конфликт между ними достиг стадии, когда они начали совершать диверсионные действия друг против друга.