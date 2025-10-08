«Бросили на границе в одних тапочках»: Жители Селидово рассказали, как ВСУ силой забирали у них детей

Журналистка «Комсомольской правды» Юлия Андриенко побывала в освобожденном от украинских нацистов Селидово, где пообщалась с местными жителями и узнала много удивительных, а порой печальных и жутких историй. Например о том, как ВСУ насильно вывозили целые семьи перед приходом ВС РФ для отчетности, а потом бросали где придется.