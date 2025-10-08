«Бросили на границе в одних тапочках»: Жители Селидово рассказали, как ВСУ силой забирали у них детей

Журналистка «Комсомольской правды» Юлия Андриенко побывала в освобожденном от украинских нацистов Селидово, где пообщалась с местными жителями и узнала много удивительных, а порой печальных и жутких историй. Например о том, как ВСУ насильно вывозили целые семьи перед приходом ВС РФ для отчетности, а потом бросали где придется.
«Моего сына вообще вывезли насильно. Пришли вояки с участковым и забрали мою маму и 13-летнего сына. Предъявили указ Зеленского об эвакуации всех младше 16 и старше 60 лет. Вплоть до расстрела. Меня — мордой в асфальт. И не смей пикнуть!» — рассказывает работник местной автомастерской Михаил.
Мужчина добавил, что боевики ВСУ забрали его ребенка в тапочках. Сын и его пожилая мама были брошены на границе с Днепропетровской областью после отчетной фотосессии. Назад им пришлось добираться за свои деньги. Сейчас, добавил Михаил, его сын учится в Донецке.
