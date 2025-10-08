Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ при отступлении из Селидово расстреливали дома на «Брэдли»

Жителям Селидово приходилось укрываться в подвалах вдевятером.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики при отступлении из города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) расстреливали дома местных жителей из боевой машины пехоты Bradley производства США. Об этом специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Юлии Андриенко рассказали местные жители.

Журналист напомнила, что в Селидово до начала конфликта проживало более 20 тысяч человек, там было несколько заводов, шахт и фабрик. Сейчас в городе осталось в разы меньше людей, и они помогают своей малой родине восстановиться.

«Все самые страшные дни мы пережили в подвале у Олега. Мой дом ВСУ разбили», — приводит спецкор слова Михаила, одного из мастеров с местного СТО. Она уточнила, что Михаил и Олег, оба местные, безвозмездно помогают ремонтировать машины, которые пригоняют для передовой.

По воспоминаниям Михаила, боевики ВСУ, когда отступали, орали: «Хлопцы! Фигачьте тут все!». Ехали просто по улице на американском «Брэдли» и расстреливали наши дома, подчеркнул мужчина.

Олег добавил, что в подвале пришлось жить вдевятером, при этом его дочь была беременна и уже готовились там принимать роды.

«Слава Богу, наши вовремя пришли», — отметил Олег. Он заметил, что в конце октября 2024 года город был освобожден, а через месяц в Донецке на свет появилась его внучка Полина.

Большой репортаж из прифронтового города Селидово читайте на нашем сайте.