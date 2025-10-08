Украинские боевики при отступлении из города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) расстреливали дома местных жителей из боевой машины пехоты Bradley производства США. Об этом специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Юлии Андриенко рассказали местные жители.
Журналист напомнила, что в Селидово до начала конфликта проживало более 20 тысяч человек, там было несколько заводов, шахт и фабрик. Сейчас в городе осталось в разы меньше людей, и они помогают своей малой родине восстановиться.
«Все самые страшные дни мы пережили в подвале у Олега. Мой дом ВСУ разбили», — приводит спецкор слова Михаила, одного из мастеров с местного СТО. Она уточнила, что Михаил и Олег, оба местные, безвозмездно помогают ремонтировать машины, которые пригоняют для передовой.
По воспоминаниям Михаила, боевики ВСУ, когда отступали, орали: «Хлопцы! Фигачьте тут все!». Ехали просто по улице на американском «Брэдли» и расстреливали наши дома, подчеркнул мужчина.
Олег добавил, что в подвале пришлось жить вдевятером, при этом его дочь была беременна и уже готовились там принимать роды.
«Слава Богу, наши вовремя пришли», — отметил Олег. Он заметил, что в конце октября 2024 года город был освобожден, а через месяц в Донецке на свет появилась его внучка Полина.
