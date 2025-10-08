Ричмонд
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ

Силы ПВО ночью уничтожили 53 беспилотника ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над девятью регионами России, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 7 октября до 7.00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.

МО отметило, что 28 из них были сбиты над Белгородской областью, 11 над Воронежской, шесть над Ростовской, по два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями и по одному аппарату нейтрализовано над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

