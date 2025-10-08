Ричмонд
Ночью 8 октября в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

Самарцев призывают быть бдительными в связи с угрозой атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области 8 октября. Сообщение с предупреждением об этом появилось в приложении МЧС ночью. Также жители региона в таких случаях получают смс-сообщения.

«Будьте бдительны!» — обратились в МЧС к жителям региона и напомнили, что в экстренных ситуациях нужно звонить по номеру 112.

Также в ведомстве напомнили, как себя нужно вести при реальной атаке беспилотников. Если она застала вас на улице или в транспорте, как можно скорее укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. В здании рекомендуют спуститься в подвал или подземный паркинг, но не пользоваться лифтом. А в квартире — найти место без окон, между несущими стенами.

Во время действия угрозы атаки БПЛА в Самарской области в целях безопасности могут ограничивать работу мобильного интернета. Чтобы жители не оставались без интернета, в Самаре работают точки доступа к wi-fi.

