Ночью 8 октября в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

Также в ведомстве напомнили, как себя нужно вести при реальной атаке беспилотников. Если она застала вас на улице или в транспорте, как можно скорее укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. В здании рекомендуют спуститься в подвал или подземный паркинг, но не пользоваться лифтом. А в квартире — найти место без окон, между несущими стенами.